WebCatalog

ClickView Australia

ClickView Australia

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: clickview.com.au

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ClickView Australia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استكشف مكتبتنا التي تحتوي على موارد فيديو للتدريس والتعلم - تم تصميمها وفقًا للمنهج الأسترالي وتستخدمها أكثر من 4900 مدرسة ومعهد.

الموقع الإلكتروني: clickview.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ClickView Australia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

Teachtci Teacher

Teachtci Teacher

teachtci.com

Teachtci Student

Teachtci Student

teachtci.com

abeka

abeka

abeka.com

CYPHER LEARNING

CYPHER LEARNING

cypherlearning.com

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

Hal Leonard

Hal Leonard

halleonard.com

Tynker

Tynker

tynker.com

CTCMath

CTCMath

ctcmath.com

The Odin Project

The Odin Project

theodinproject.com

Hāpara

Hāpara

hapara.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية