يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ClickView Australia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

استكشف مكتبتنا التي تحتوي على موارد فيديو للتدريس والتعلم - تم تصميمها وفقًا للمنهج الأسترالي وتستخدمها أكثر من 4900 مدرسة ومعهد.

الموقع الإلكتروني: clickview.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ClickView Australia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.