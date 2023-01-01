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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ClickView على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف مكتبتنا الشاملة لموارد الفيديو للتعليم والتعلم عبر الإنترنت، والتي يستخدمها أكثر من 300000 معلم. تعلم المزيد في ClickView.

الموقع الإلكتروني: clickvieweducation.com

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