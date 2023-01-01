WebCatalog
Flocabulary

Flocabulary

flocabulary.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flocabulary على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Flocabulary عبارة عن مكتبة من الأغاني ومقاطع الفيديو والأنشطة للتعلم عبر الإنترنت من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر. يستخدم مئات الآلاف من المعلمين موسيقى الراب التعليمية وخطط دروس التدريس الخاصة بـ Flocabulary لتكملة تعليماتهم وإشراك الطلاب. لا يلتزم فريقنا من الفنانين والمعلمين برفع درجات الاختبار فحسب، بل يلتزم أيضًا بتعزيز حب التعلم لدى كل طفل.

الموقع الإلكتروني: flocabulary.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flocabulary. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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