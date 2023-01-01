Flocabulary عبارة عن مكتبة من الأغاني ومقاطع الفيديو والأنشطة للتعلم عبر الإنترنت من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر. يستخدم مئات الآلاف من المعلمين موسيقى الراب التعليمية وخطط دروس التدريس الخاصة بـ Flocabulary لتكملة تعليماتهم وإشراك الطلاب. لا يلتزم فريقنا من الفنانين والمعلمين برفع درجات الاختبار فحسب، بل يلتزم أيضًا بتعزيز حب التعلم لدى كل طفل.

الموقع الإلكتروني: flocabulary.com

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