تعلم كيفية العزف على الجيتار من خلال دروس الجيتار المجانية عبر الإنترنت ودورات الفيديو التفاعلية للجيتار في TrueFire، المكتبة الأكثر شمولاً لتعليم الجيتار في العالم.

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