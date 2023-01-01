Fender Play هو التطبيق الكامل لتعلم العزف على الجيتار الصوتي والكهربائي، والباص والقيثارة. ابدأ مع دروس خطوة بخطوة ومدربين خبراء ومئات من الأغاني المفضلة لديك. ابدأ تجربتك المجانية.

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