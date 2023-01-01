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LinGo Play

LinGo Play

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الموقع الإلكتروني: lingo-play.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LinGo Play على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق تعلم اللغات LinGo Play. تعلم اللغات مع LinGo Play. حافظ على تحديث المفردات الخاصة بك. تعلم اللغات الأجنبية بسرعة وفعالية!

الموقع الإلكتروني: lingo-play.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LinGo Play. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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