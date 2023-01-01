WebCatalog
Transparent Language

Transparent Language

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: transparent.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Transparent Language على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعد اللغة الشفافة الملايين على تعلم أكثر من 100 لغة أجنبية. قم بتنزيل برنامج مجاني لتعلم اللغة وابدأ في تعلم اللغة الآن.

الموقع الإلكتروني: transparent.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Transparent Language. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Mondly

Mondly

mondly.com

LinGo Play

LinGo Play

lingo-play.com

Lingopie

Lingopie

lingopie.com

Rosetta Stone

Rosetta Stone

rosettastone.com

Babbel

Babbel

babbel.com

Fluenz

Fluenz

fluenz.com

uTalk

uTalk

utalk.com

Edumall

Edumall

edumall.vn

Memrise

Memrise

memrise.com

TED

TED

ted.com

HelloTalk

HelloTalk

hellotalk.com

Justlearn

Justlearn

justlearn.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية