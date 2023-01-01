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Rosetta Stone

Rosetta Stone

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الموقع الإلكتروني: rosettastone.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rosetta Stone على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Rosetta Stone هي أفضل طريقة لتعلم لغة أجنبية. يجمع الحل اللغوي الحائز على جوائز بين أساليب التعلم التي أثبتت جدواها وأفضل تقنية للتعرف على الكلام في العالم.

الموقع الإلكتروني: rosettastone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rosetta Stone. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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