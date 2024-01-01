Promova

Promova

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: promova.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Promova على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على خطة دراسة شخصية، وقم بتنزيل تطبيق مفيد للتعلم المبسط، وحجز الدروس مع المعلمين، وانضم إلى نادي التحدث وتحسين مهاراتك!

الموقع الإلكتروني: promova.com

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