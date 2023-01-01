Angula هو تطبيق يقوم بتعليم اللغات الأفريقية باستخدام أصوات الناطقين بها. نحن نقدم لك دروسًا صغيرة الحجم صممها خبراء اللغة، وتسجيلات صوتية بواسطة متحدثين أصليين، وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: angula.app

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