WebCatalog
Topcontent

Topcontent

topcontent.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Topcontent على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

محتوى وترجمات متعددة اللغات وعالية الجودة. قم بجذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك عن طريق استخدام المحتوى عالي الجودة وخدمات الترجمة لدينا. نحن نقدم محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بأكثر من 20 لغة - يتم إنشاؤها دائمًا بواسطة متحدثين أصليين. قم بتغطية جميع احتياجات المحتوى الخاصة بك من خلال منصتنا عبر الإنترنت!

الموقع الإلكتروني: topcontent.com

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