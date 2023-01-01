WebCatalog
InterPals

InterPals

interpals.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من InterPals على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

InterPals هو أفضل منصة لتكوين صداقات جديدة وممارسة اللغات مع الناطقين بها والالتقاء بالمسافرين!

الموقع الإلكتروني: interpals.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ InterPals. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Forvo

Forvo

forvo.com

Angula

Angula

angula.app

Sounds American

Sounds American

soundsamerican.net

Memrise

Memrise

memrise.com

Couchsurfing

Couchsurfing

couchsurfing.com

Topcontent

Topcontent

topcontent.com

ROMEO

ROMEO

romeo.com

HelloTalk

HelloTalk

hellotalk.com

Gengo

Gengo

gengo.com

Trenchat

Trenchat

trenchat.com

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

unlu

unlu

unlu.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية