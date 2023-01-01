WebCatalog
Musescore

Musescore

musescore.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Musescore على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بمشاركة وتنزيل وطباعة النوتات الموسيقية المجانية للبيانو والجيتار والفلوت والمزيد مع أكبر مجتمع في العالم من منشئي النوتات الموسيقية والملحنين وفناني الأداء ومدرسي الموسيقى والطلاب والمبتدئين والفنانين وغيرهم من الموسيقيين مع أكثر من 1,000,000 ورقة موسيقية رقمية لتشغيلها، الممارسة والتعلم والاستمتاع.

الموقع الإلكتروني: musescore.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Musescore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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