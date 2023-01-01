Melodic Mind

العقل اللحني - حيث تلتقي الموسيقى بالتكنولوجيا إحداث ثورة في الطريقة التي يتعلم بها الموسيقيون ويتدربون باستخدام تطبيقات حديثة ومبتكرة

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