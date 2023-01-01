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Meditation - Down Dog

Meditation - Down Dog

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الموقع الإلكتروني: downdogapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meditation - Down Dog على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سواء كنت تتطلع إلى تهدئة عقلك أثناء النهار، أو النوم بشكل أفضل أثناء الليل، فمع التأمل، ستحصل على ممارسة جديدة للتأمل أو التأمل أثناء النوم في كل مرة. كما هو الحال مع جميع تطبيقات Down Dog، فإن تطبيق Meditation قابل للتخصيص بالكامل ويمنحك القدرة على بناء ممارسة التأمل التي تحبها!

الموقع الإلكتروني: downdogapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Meditation - Down Dog. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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