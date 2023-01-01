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Yoga - Down Dog

Yoga - Down Dog

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الموقع الإلكتروني: downdogapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yoga - Down Dog على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مع Down Dog، يمكنك الحصول على ممارسة يوغا جديدة تمامًا في كل مرة تأتي فيها إلى بساطك. على عكس مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا، لن يجعلك تطبيق Down Dog تقوم بنفس التمرين مرارًا وتكرارًا. مع أكثر من 60.000 تكوين مختلف، يمنحك Down Dog القدرة على بناء ممارسة اليوغا التي تحبها!

الموقع الإلكتروني: downdogapp.com

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