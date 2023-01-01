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Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mindbody على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تبحث عن تمرين جديد؟ هل ترغب في الانضمام إلى دروس اليوغا بتكلفة أقل؟ هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على تمارين جديدة في المنزل؟ يمكن أن يساعدك تطبيق Mindbody في العثور على أفضل مكان لممارسة التمارين الرياضية على هذا الجسم الشاطئي. سواء كنت تبحث عن تمرين للمبتدئين أو تحاول تحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك لمدة 30 يومًا، يمكنك العثور على كل ذلك على Mindbody. تقدم أكثر من 52000 شركة دروسًا للياقة البدنية في اليوغا، والبيلاتس، وHIIT، وركوب الدراجات، والبار، والكيك بوكسينغ، والرقص، وتدريب الأثقال، والتدريب الدائري، والمعسكرات التدريبية والمزيد! ومن أجل تعافيك بعد التمرين، احجز جلسة تدليك أو علاج للوجه أو الوخز بالإبر أو العلاج بالتبريد، وانتهي من ذلك بموعد تجميلي - كل ذلك في تطبيق واحد.

الموقع الإلكتروني: mindbodyonline.com

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