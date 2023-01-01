WebCatalog
Playbook

Playbook

my.playbookapp.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Playbook على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد Playbook أحد أفضل تطبيقات اللياقة البدنية في السوق حيث يمكنك دعم منشئي المحتوى المفضلين لديك مباشرةً. تذهب أغلبية اشتراكك مباشرة إلى الأشخاص الذين ينشئون التدريبات والفصول الدراسية التي تحبها. يمكنك الوصول إلى أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال اللياقة البدنية والمدربين وخبراء الصحة والرياضيين وغيرهم على هاتفك. مع أكثر من 56000 تمرين وأكثر من 500 مدرب، هناك شيء للجميع لتحقيق أهداف الصحة والعافية. خذ Playbook معك إلى صالة الألعاب الرياضية؛ قم بالتمرين في المنزل وحتى أثناء السفر - مع إمكانية تنزيل التمارين، يمكنك ممارسة التمارين في أي وقت وفي أي مكان.

الموقع الإلكتروني: playbookapp.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Playbook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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