WebCatalog
SugarWOD

SugarWOD

sugarwod.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SugarWOD على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ارفع مستوى تجربتك في التمرين. SugarWOD هو أفضل برنامج تمرين للمدربين والرياضيين العاديين. عزز صندوقك بحل يدعم مجتمعك وفصولك ومدربيك.

الموقع الإلكتروني: sugarwod.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SugarWOD. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TrainerPlan

TrainerPlan

trainerplan.co

Peloton

Peloton

onepeloton.com

iFIT

iFIT

ifit.com

Zoconut

Zoconut

zoconut.com

FitOn

FitOn

fitonapp.com

ThrivSports

ThrivSports

thrivsports.com

Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

MuscleWiki

MuscleWiki

musclewiki.com

Playbook

Playbook

playbookapp.io

ReadaFun

ReadaFun

readafun.com

ScrumDesk

ScrumDesk

scrumdesk.com

OnCourse Systems

OnCourse Systems

oncoursesystems.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية