تُحدث ThrivSports ثورة في كيفية إدارة المدربين لكل جانب من جوانب أعمالهم، بينما تمهد الطريق للرياضيين لتحقيق أقصى قدر من إمكاناتهم. يجمع تطبيقنا الشامل بين أدوات إدارة الأعمال والتسويق، مع خزانة للرياضيين ومنصة اتصالات.

الموقع الإلكتروني: thrivsports.com

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