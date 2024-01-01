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WebCatalog

Luigi's Box

Luigi's Box

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: luigisbox.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Luigi's Box على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Luigi's Box is a product search and discovery solution suitable for any e-commerce platform. Luigi's Box magic starts with detailed analytics dashboards giving you all the relevant information about the performance of search & navigation elements on your site. Learn more about the performance of your platform and ensure the best results thanks to AI-powered Search, Recommender, and Product Listing. Give your visitors the ultimate tools to discover your products as efficiently as possible. Luigi's Box is software that you and your customers will enjoy using.

الفئات:

Productivity
Enterprise Search Software

الموقع الإلكتروني: luigisbox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Luigi's Box. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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