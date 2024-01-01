WebCatalog

Tars

Tars

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الموقع الإلكتروني: hellotars.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tars على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد Tars فرق التسويق وخدمة العملاء على تحسين مسارات التحويل الخاصة بهم، وأتمتة تفاعلات خدمة العملاء، وإعادة تعريف تجربة العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية. في Chatbot أو الصفحة المقصودة للمحادثة، يتم الترحيب بالزائرين باستخدام chatbot آلي يبدأ محادثة نصية تشبه المحادثة البشرية، ويمنحهم فقط المعلومات ذات الصلة حول منتجك/خدمتك، ويطلب منهم معلومات الاتصال الخاصة بهم في الوقت المناسب. من خلال هذا النهج، لا ينشغل المستخدمون بجميع المعلومات المدرجة في الصفحة المقصودة الثابتة النموذجية، ويركزون على إجراء محادثة واحدة مع برنامج الدردشة الآلي. وهذا يزيد من فرص قيام المستخدم بتقديم معلوماته وتحويلها إلى عميل محتمل لك. موثوق بها من قبل أكثر من 500 علامة تجارية عالمية مثل Vodafone، وAmerican Express، وBosch، وUniversity of California، وAdobe، وDaimler، والمزيد. تستضيف Tars أكبر مكتبة لقوالب chatbot في العالم مع أكثر من 950+ قالب chatbot عبر الصناعات وحالات الاستخدام.

الفئات:

Business
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: hellotars.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tars. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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CBOT

cbot.ai

Landbot

Landbot

landbot.io

FastPages

FastPages

fastpages.io

Kickpages

Kickpages

kickpages.com

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