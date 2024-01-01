يساعد Tars فرق التسويق وخدمة العملاء على تحسين مسارات التحويل الخاصة بهم، وأتمتة تفاعلات خدمة العملاء، وإعادة تعريف تجربة العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية. في Chatbot أو الصفحة المقصودة للمحادثة، يتم الترحيب بالزائرين باستخدام chatbot آلي يبدأ محادثة نصية تشبه المحادثة البشرية، ويمنحهم فقط المعلومات ذات الصلة حول منتجك/خدمتك، ويطلب منهم معلومات الاتصال الخاصة بهم في الوقت المناسب. من خلال هذا النهج، لا ينشغل المستخدمون بجميع المعلومات المدرجة في الصفحة المقصودة الثابتة النموذجية، ويركزون على إجراء محادثة واحدة مع برنامج الدردشة الآلي. وهذا يزيد من فرص قيام المستخدم بتقديم معلوماته وتحويلها إلى عميل محتمل لك. موثوق بها من قبل أكثر من 500 علامة تجارية عالمية مثل Vodafone، وAmerican Express، وBosch، وUniversity of California، وAdobe، وDaimler، والمزيد. تستضيف Tars أكبر مكتبة لقوالب chatbot في العالم مع أكثر من 950+ قالب chatbot عبر الصناعات وحالات الاستخدام.

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