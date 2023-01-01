تقديم التدريبات حسب الطلب والفيديو. اصطحب أعضائك عبر الإنترنت من خلال التدريبات والفصول الدراسية حسب الطلب والمراسلة داخل التطبيق وتتبع التقدم والتدريب الجماعي والمزيد! Trainerize يشرك مجتمعك ويلهمه من خلال الوصول الافتراضي إلى الاستوديو الخاص بك.

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