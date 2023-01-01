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Chatwork هو تطبيق دردشة جماعية للأعمال. المراسلة الآمنة والدردشة المرئية وإدارة المهام ومشاركة الملفات. التواصل في الوقت الحقيقي وزيادة الإنتاجية للفرق.

الموقع الإلكتروني: chatwork.com

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