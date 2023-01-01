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Chatwork

Chatwork

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: chatwork.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chatwork على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Chatwork هو تطبيق دردشة جماعية للأعمال. المراسلة الآمنة والدردشة المرئية وإدارة المهام ومشاركة الملفات. التواصل في الوقت الحقيقي وزيادة الإنتاجية للفرق.

الموقع الإلكتروني: chatwork.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chatwork. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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