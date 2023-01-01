Workstorm هو نظام أساسي للتعاون المؤسسي يمنح الفرق الكفاءة التي يحتاجونها لإنجاز المزيد من العمل في وقت أقل. تجمع منصة التعاون المتكاملة والقابلة للتخصيص الخاصة بالشركة، التي أنشأها محترفون للمحترفين، بين كفاءة سير العمل وأمن البيانات. تجمع المنصة بين جميع أشكال الاتصال بما في ذلك: المراسلة، والبريد الإلكتروني، ومؤتمرات الفيديو، والتقويم، ومشاركة الشاشة، ومشاركة الملفات، على سبيل المثال لا الحصر.

الموقع الإلكتروني: workstorm.com

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