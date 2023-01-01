WebCatalog
Workstorm

Workstorm

app.workstorm.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Workstorm على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Workstorm هو نظام أساسي للتعاون المؤسسي يمنح الفرق الكفاءة التي يحتاجونها لإنجاز المزيد من العمل في وقت أقل. تجمع منصة التعاون المتكاملة والقابلة للتخصيص الخاصة بالشركة، التي أنشأها محترفون للمحترفين، بين كفاءة سير العمل وأمن البيانات. تجمع المنصة بين جميع أشكال الاتصال بما في ذلك: المراسلة، والبريد الإلكتروني، ومؤتمرات الفيديو، والتقويم، ومشاركة الشاشة، ومشاركة الملفات، على سبيل المثال لا الحصر.

الموقع الإلكتروني: workstorm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Workstorm. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Jandi

Jandi

jandi.com

Wire

Wire

app.wire.com

Zoho Mail

Zoho Mail

mail.zoho.com

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

Cisco Webex Meetings

Cisco Webex Meetings

meetings.webex.com

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Yac

Yac

web.yac.com

Namu

Namu

app.namu1099.com

Launch Control

Launch Control

app.launchcontrol.us

MailTumble

MailTumble

app.mailtumble.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية