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Wire

Wire

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الموقع الإلكتروني: wire.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Wire هو تطبيق اتصال وتعاون مشفر تم إنشاؤه بواسطة Wire Swiss. وهو متاح لأنظمة iOS، وAndroid، وWindows، وmacOS، وLinux، ومتصفحات الويب مثل Firefox. يقدم Wire مجموعة تعاون تضم برامج المراسلة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والمكالمات الجماعية ومشاركة الملفات والتعاون الخارجي - وكلها محمية بتشفير آمن من طرف إلى طرف. تقدم Wire ثلاثة حلول مبنية على تكنولوجيا الأمان الخاصة بها: Wire Pro - الذي يوفر ميزة التعاون من Wire للشركات، وWire Enterprise - الذي يتضمن إمكانات Wire Pro مع ميزات إضافية للمؤسسات واسعة النطاق أو المنظمة، وWire Red - مجموعة التعاون في الأزمات عند الطلب . كما أنها توفر Wire Personal، وهو تطبيق مراسلة آمن للاستخدام الشخصي.

الموقع الإلكتروني: wire.com

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