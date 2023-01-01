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Proton Mail

Proton Mail

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الموقع الإلكتروني: proton.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Proton Mail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ProtonMail هي أكبر خدمة بريد إلكتروني آمنة في العالم، تم تطويرها بواسطة علماء CERN وMIT. نحن مفتوحو المصدر ومحميون بموجب قانون الخصوصية السويسري.

الموقع الإلكتروني: proton.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Proton Mail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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