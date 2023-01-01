Telegram عبارة عن خدمة مراسلة فورية ومهاتفة فيديو وصوت عبر IP قائمة على السحابة مع تشفير شامل للدردشة السرية فقط. تتوفر تطبيقات عميل Telegram لأنظمة Android وiOS وWindows Phone وWindows وmacOS وGNU/Linux وقد نشأت في روسيا في عام 2013. ويمكن للمستخدمين إرسال الرسائل وتبادل الصور ومقاطع الفيديو والملصقات والصوت والملفات من أي نوع. التعليمات البرمجية من جانب عميل Telegram هي برامج مجانية، في حين أن التعليمات البرمجية من جانب الخادم هي مغلقة المصدر ومملوكة. توفر الخدمة أيضًا واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للمطورين المستقلين. اعتبارًا من أبريل 2020، كان لدى Telegram 400 مليون مستخدم نشط شهريًا. تضمن الإعلان في ذلك الوقت وعدًا بتنفيذ مكالمات فيديو جماعية آمنة في وقت لاحق من عام 2020. وتستخدم الرسائل والوسائط الافتراضية تشفير خادم العميل أثناء النقل. يتم أيضًا تشفير هذه البيانات في حالة عدم النشاط، ولكن يمكن الوصول إليها بواسطة مطوري Telegram، الذين يحملون مفاتيح التشفير. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Telegram مكالمات مشفرة من طرف إلى طرف ومحادثات "سرية" اختيارية مشفرة من طرف إلى طرف بين اثنين من المستخدمين عبر الإنترنت على عملاء الهواتف الذكية. ومع ذلك، فإن عملاء سطح المكتب (باستثناء عميل macOS) لا يتميزون بالتشفير الشامل، ولا يتوفر التشفير الشامل للمجموعات أو المجموعات الفائقة أو القنوات. دافعت Telegram عن عدم وجود تشفير شامل من طرف إلى طرف من خلال الادعاء بأن النسخ الاحتياطية عبر الإنترنت التي لا تستخدم التشفير من جانب العميل هي "الحل الأكثر أمانًا الممكن حاليًا"، على الرغم من العديد من خدمات الدردشة الأخرى مثل Signal وMatrix وWhatsApp. تقديم التشفير الشامل على جميع المنصات.

الموقع الإلكتروني: telegram.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Telegram. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.