WebCatalog
Paltalk

Paltalk

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: paltalk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Paltalk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Paltalk هي خدمة دردشة جماعية عبر الفيديو تمكن المستخدمين من التواصل عبر الفيديو أو الدردشة عبر الإنترنت أو الصوت. يوفر غرف دردشة وقدرة للمستخدمين على إنشاء غرفة دردشة افتراضية عامة خاصة بهم. يتوفر Paltalk Desktop على نظامي التشغيل macOS وWindows، كما يتوفر تطبيق Paltalk Video Chat لنظامي التشغيل Android وiOS. في حين أن الخدمات الأساسية مجانية والتنزيل مجاني للبرامج الأساسية، إلا أن العضويات المدفوعة والترقيات المدفوعة إلى إصدارات أكثر قدرة يتم تقديمها بواسطة AVM Software، منشئو Paltalk. كان لدى Paltalk 5.5 مليون مستخدم فريد في عام 2013. وكشف رسم بياني أنشأته الشركة في عام 2015 عن تجاوز عدد المستخدمين 100 مليون مستخدم.

الموقع الإلكتروني: paltalk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Paltalk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Discord

Discord

discord.com

Gitter

Gitter

gitter.im

NordPass

NordPass

nordpass.com

Telegram

Telegram

telegram.org

MEGA

MEGA

mega.io

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Adobe Photoshop Web

Adobe Photoshop Web

adobe.com

Twitch

Twitch

twitch.tv

Moco

Moco

mocospace.com

Flipboard

Flipboard

flipboard.com

GroupMe

GroupMe

groupme.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية