Paltalk هي خدمة دردشة جماعية عبر الفيديو تمكن المستخدمين من التواصل عبر الفيديو أو الدردشة عبر الإنترنت أو الصوت. يوفر غرف دردشة وقدرة للمستخدمين على إنشاء غرفة دردشة افتراضية عامة خاصة بهم. يتوفر Paltalk Desktop على نظامي التشغيل macOS وWindows، كما يتوفر تطبيق Paltalk Video Chat لنظامي التشغيل Android وiOS. في حين أن الخدمات الأساسية مجانية والتنزيل مجاني للبرامج الأساسية، إلا أن العضويات المدفوعة والترقيات المدفوعة إلى إصدارات أكثر قدرة يتم تقديمها بواسطة AVM Software، منشئو Paltalk. كان لدى Paltalk 5.5 مليون مستخدم فريد في عام 2013. وكشف رسم بياني أنشأته الشركة في عام 2015 عن تجاوز عدد المستخدمين 100 مليون مستخدم.

الموقع الإلكتروني: paltalk.com

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