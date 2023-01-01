Gitter هو نظام مفتوح المصدر للمراسلة الفورية وغرف الدردشة للمطورين ومستخدمي مستودعات GitLab وGitHub. يتم توفير Gitter كبرنامج كخدمة، مع خيار مجاني يوفر جميع الميزات الأساسية والقدرة على إنشاء غرفة دردشة خاصة واحدة، وخيارات الاشتراك المدفوع للأفراد والمؤسسات، مما يسمح لهم بإنشاء أرقام عشوائية من الدردشة الخاصة غرف. يمكن إنشاء غرف دردشة فردية لمستودعات git الفردية على GitHub. تتبع خصوصية غرف الدردشة إعدادات الخصوصية لمستودع GitHub المرتبط: وبالتالي، فإن غرفة الدردشة لمستودع GitHub الخاص (أي للأعضاء فقط) تكون أيضًا خاصة لأولئك الذين لديهم حق الوصول إلى المستودع. يمكن بعد ذلك وضع شارة رسومية مرتبطة بغرفة الدردشة في ملف README الخاص بمستودع git، لجذب انتباه جميع مستخدمي المشروع ومطوريه. يمكن للمستخدمين الدردشة في غرف الدردشة، أو الوصول إلى غرف الدردشة الخاصة للمستودعات التي يمكنهم الوصول إليها، عن طريق تسجيل الدخول إلى Gitter عبر GitHub (والذي لا يتضمن مشاركة كلمة مرور GitHub الخاصة بالمستخدم مع Gitter). Gitter يشبه Slack. مثل Slack، يقوم تلقائيًا بتسجيل جميع الرسائل في السحابة.

الموقع الإلكتروني: gitter.im

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