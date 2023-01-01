منصة البيانات الاصطناعية للمطورين. قم بإنشاء مجموعات بيانات مصطنعة بنفس خصائص البيانات الحقيقية، حتى تتمكن من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي واختبارها دون المساس بالخصوصية.

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