YData

YData

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الموقع الإلكتروني: ydata.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من YData على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

YData helps data science teams to accelerate their AI development with improved data quality.
الفئات:
Software Development
Synthetic Data Software

الموقع الإلكتروني: ydata.ai

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