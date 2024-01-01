CVEDIA

CVEDIA

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الموقع الإلكتروني: cvedia.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CVEDIA على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CVEDIA accelerates the development of autonomous applications. Pushing the boundaries of computer vision, we are committed to solving our clients'​ most challenging issues with simulation and sensor modelling, big data management, system integration, and neural network training.
الفئات:
Business
Synthetic Data Software

الموقع الإلكتروني: cvedia.com

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