Blavity هي شركة تقنية للتفكير المستقبلي لجيل الألفية السود الذين يدفعون حدود الثقافة والوضع الراهن.

الموقع الإلكتروني: blavity.com

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