مرحبًا بـ Winsor Learning - الشركة الرائدة المعترف بها في مجال علم القراءة. اقرأ البيان الصحفي. تخيل مستقبل التعلم في Imagine Learning، نقوم بإشعال اختراقات التعلم في الرحلة الفريدة لكل طالب. حلول تعليمية ذات تفكير تقدمي تخيل عالمًا لا تعرف فيه الفصول الدراسية حدودًا - عالم يعمل على تمكين المعلمين، وإشراك طلاب مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، و....

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