WebCatalog
Imagine Learning

Imagine Learning

imaginelearning.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Imagine Learning على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا بـ Winsor Learning - الشركة الرائدة المعترف بها في مجال علم القراءة. اقرأ البيان الصحفي. تخيل مستقبل التعلم في Imagine Learning، نقوم بإشعال اختراقات التعلم في الرحلة الفريدة لكل طالب. حلول تعليمية ذات تفكير تقدمي تخيل عالمًا لا تعرف فيه الفصول الدراسية حدودًا - عالم يعمل على تمكين المعلمين، وإشراك طلاب مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، و....

الموقع الإلكتروني: imaginelearning.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Imagine Learning. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Stile

Stile

stileeducation.com

Blavity

Blavity

blavity.com

Savvas Realize

Savvas Realize

savvas.com

abeka

abeka

abeka.com

ReadTheory

ReadTheory

readtheory.org

Teachtci Teacher

Teachtci Teacher

teachtci.com

CK-12

CK-12

ck12.org

Science4Us

Science4Us

science4us.com

FLVS

FLVS

flvs.net

IXL

IXL

ixl.com

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Flocabulary

Flocabulary

flocabulary.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية