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CK-12

CK-12

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ck12.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CK-12 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CK-12 هو تطبيق لمساعدة الطلاب والمعلمين على تحسين التعلم من الروضة إلى الصف الثاني عشر عالميًا من خلال توفير محتوى وأدوات التعلم الذاتي.

الموقع الإلكتروني: ck12.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CK-12. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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