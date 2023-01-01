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edunation

edunation

edu-nation.net

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من edunation على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل منصة تعليمية لمرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر. يجمع Edunation جميع احتياجاتك التعليمية في منصة واحدة متقدمة مما يمنح طلابك ومعلميك وأولياء أمورك الأدوات المناسبة لتجربة تعليمية أبسط وأكثر ترابطًا.

الموقع الإلكتروني: edu-nation.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ edunation. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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