أفضل منصة تعليمية لمرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر. يجمع Edunation جميع احتياجاتك التعليمية في منصة واحدة متقدمة مما يمنح طلابك ومعلميك وأولياء أمورك الأدوات المناسبة لتجربة تعليمية أبسط وأكثر ترابطًا.

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