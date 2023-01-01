WebCatalog

DIKSHA

DIKSHA

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الموقع الإلكتروني: diksha.gov.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DIKSHA على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم منصة DIKSHA مواد تعليمية جذابة ذات صلة بالمناهج المدرسية المقررة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

الموقع الإلكتروني: diksha.gov.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DIKSHA. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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