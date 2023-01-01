يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Math is Fun على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

شرح الرياضيات بلغة سهلة، بالإضافة إلى الألغاز والألعاب وأوراق العمل وقاموس مصور. للأطفال من الروضة وحتى الصف الثاني عشر والمعلمين وأولياء الأمور.

الموقع الإلكتروني: mathsisfun.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Math is Fun. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.