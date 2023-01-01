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FACTS

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الموقع الإلكتروني: factsmgt.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FACTS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر FACTS حلولاً تعمل على رفع مستوى تجربة الروضة وحتى الصف الثاني عشر مديري المدارس والمعلمين والأهالي.

الموقع الإلكتروني: factsmgt.com

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