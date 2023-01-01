WebCatalog
FLVS

FLVS

flvs.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FLVS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

FLVS (مدرسة فلوريدا الافتراضية) هي مدرسة عامة ومعتمدة للتعليم الإلكتروني تخدم الطلاب في الصفوف من الروضة وحتى الصف الثاني عشر عبر الإنترنت - في فلوريدا وفي جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: flvs.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FLVS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BookNook

BookNook

booknook.com

CK-12

CK-12

ck12.org

edunation

edunation

edu-nation.net

EduForFun

EduForFun

eduforfun.com

Tynker

Tynker

tynker.com

Lexia Core5 Reading

Lexia Core5 Reading

lexialearning.com

Imagine Learning

Imagine Learning

imaginelearning.com

Nearpod

Nearpod


IXL

IXL

ixl.com

DP Education

DP Education

dpeducation.lk

Neverskip for Parents

Neverskip for Parents

neverskip.com

FACTS

FACTS

factsmgt.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية