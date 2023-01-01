FLVS (مدرسة فلوريدا الافتراضية) هي مدرسة عامة ومعتمدة للتعليم الإلكتروني تخدم الطلاب في الصفوف من الروضة وحتى الصف الثاني عشر عبر الإنترنت - في فلوريدا وفي جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: flvs.net

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