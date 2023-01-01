Neverskip for Parents

Neverskip هو نظام إدارة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متعدد الإمكانات للمدارس والذي يساعد مدارس الروضة وحتى الصف الثاني عشر على إدارة عملياتها اليومية.

الموقع الإلكتروني: neverskip.com

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