Progati هو حل برنامج إدارة المدرسة الكل في واحد مع ميزات تطبيقات الهاتف المحمول الأكثر تقدمًا (خاصة تطبيق أولياء الأمور). يغطي برنامج إدارة المدارس Progati الأنشطة اليومية مثل قبول الطلاب وإدارة الرسوم وإدارة الامتحانات وبطاقة الهوية والشهادة وإدارة النزل وإدارة النقل والواجبات المنزلية وإدارة المنزل وغيرها الكثير. يعد Progati أيضًا حلاً متكاملاً لتخطيط موارد المؤسسات المدرسية.

الموقع الإلكتروني: progati.in

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