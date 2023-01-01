WebCatalog
Progati

Progati

progati.in

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Progati على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Progati هو حل برنامج إدارة المدرسة الكل في واحد مع ميزات تطبيقات الهاتف المحمول الأكثر تقدمًا (خاصة تطبيق أولياء الأمور). يغطي برنامج إدارة المدارس Progati الأنشطة اليومية مثل قبول الطلاب وإدارة الرسوم وإدارة الامتحانات وبطاقة الهوية والشهادة وإدارة النزل وإدارة النقل والواجبات المنزلية وإدارة المنزل وغيرها الكثير. يعد Progati أيضًا حلاً متكاملاً لتخطيط موارد المؤسسات المدرسية.

الموقع الإلكتروني: progati.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Progati. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

edumerge

edumerge

edumerge.com

Dinantia

Dinantia

dinantia.com

Neverskip for Parents

Neverskip for Parents

neverskip.com

Bnody

Bnody

bnody.com

EduPage

EduPage

edupage.org

Eskooly

Eskooly

eskooly.com

Bromcom Student

Bromcom Student

bromcom.com

Admittee.me

Admittee.me

admittee.me

Possip

Possip

weeklypossip.com

Skyward

Skyward

skyward.com

Chalkpad

Chalkpad

chitkara.edu.in

DIKSHA

DIKSHA

diksha.gov.in

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية