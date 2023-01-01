WebCatalog
Chalkpad

Chalkpad

punjab.chitkara.edu.in

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chalkpad على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نفذت جامعة Chitkara حل ERP الخاص بـ Chalkpad والذي يسمح للإدارة والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور والخريجين بالاتصال والتواصل ومشاركة المعلومات وإدارة المعلومات بسهولة. تعمل Chalkpad بنشاط مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في Chitkara لتحديد طرق جديدة وفعالة لاستخدام التكنولوجيا في استكمال أهدافهم الأكاديمية. فهو يسهل الاستخدام المبتكر والخيالي للتكنولوجيات لتعزيز التدريس والتعلم. تصبح المعلومات الهامة ذات الصلة بالطلاب فعالة للغاية من خلال هذا الحل القوي لإدارة المعلومات. تساعد Chalkpad أولياء الأمور على البقاء على اطلاع بتقدم جناحهم - من خلال تحديثات البريد الإلكتروني والوصول عبر الإنترنت إلى معلومات الجدول الزمني والعلامات/الدرجات وتفاصيل دفع الرسوم ومعلومات الحضور والإشعارات المهمة من الجامعة وتعليقات أعضاء هيئة التدريس. يسهل Chalkpad التعاون والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والإداريين والطلاب وخريجي جامعة تشيتكارا.

الموقع الإلكتروني: chitkara.edu.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chalkpad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BookNook

BookNook

app.booknooklearning.com

Birzeit University Portal

Birzeit University Portal

ritaj.birzeit.edu

Honorlock

Honorlock

app.honorlock.com

ThinkWave

ThinkWave

thinkwave.com

Progati

Progati

app.progatiapp.com

edumerge

edumerge

app.edumerge.com

Schoology

Schoology

app.schoology.com

DIKSHA

DIKSHA

diksha.gov.in

Norse Hub

Norse Hub

norsehub.luther.edu

Lexia PowerUp Literacy

Lexia PowerUp Literacy

lexiapowerup.com

MyCamu

MyCamu

mycamu.com

Dinantia

Dinantia

app.dinantia.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية