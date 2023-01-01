نفذت جامعة Chitkara حل ERP الخاص بـ Chalkpad والذي يسمح للإدارة والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور والخريجين بالاتصال والتواصل ومشاركة المعلومات وإدارة المعلومات بسهولة. تعمل Chalkpad بنشاط مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في Chitkara لتحديد طرق جديدة وفعالة لاستخدام التكنولوجيا في استكمال أهدافهم الأكاديمية. فهو يسهل الاستخدام المبتكر والخيالي للتكنولوجيات لتعزيز التدريس والتعلم. تصبح المعلومات الهامة ذات الصلة بالطلاب فعالة للغاية من خلال هذا الحل القوي لإدارة المعلومات. تساعد Chalkpad أولياء الأمور على البقاء على اطلاع بتقدم جناحهم - من خلال تحديثات البريد الإلكتروني والوصول عبر الإنترنت إلى معلومات الجدول الزمني والعلامات/الدرجات وتفاصيل دفع الرسوم ومعلومات الحضور والإشعارات المهمة من الجامعة وتعليقات أعضاء هيئة التدريس. يسهل Chalkpad التعاون والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والإداريين والطلاب وخريجي جامعة تشيتكارا.

الموقع الإلكتروني: chitkara.edu.in

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