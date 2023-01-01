WebCatalog
Norse Hub

Norse Hub

norsehub.luther.edu

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Norse Hub على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر NorseHub.luther.edu للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأولياء الأمور والأوصياء أو الوكلاء إمكانية الوصول إلى الخدمة الذاتية لإدارة معلوماتك. يتيح الوصول الوكيل، الذي كان يسمى سابقًا بوابة الوالدين، لشخص آخر عرض مجموعة محدودة من معلومات الطالب، مثل كشف الحساب أو عرض المساعدة المالية أو الدرجات أو الإشعارات.

الموقع الإلكتروني: norsehub.luther.edu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Norse Hub. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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