يوفر NorseHub.luther.edu للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وأولياء الأمور والأوصياء أو الوكلاء إمكانية الوصول إلى الخدمة الذاتية لإدارة معلوماتك. يتيح الوصول الوكيل، الذي كان يسمى سابقًا بوابة الوالدين، لشخص آخر عرض مجموعة محدودة من معلومات الطالب، مثل كشف الحساب أو عرض المساعدة المالية أو الدرجات أو الإشعارات.

الموقع الإلكتروني: norsehub.luther.edu

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