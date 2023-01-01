التحكم في الوصول إلى البيانات المشتركة الخاصة بك مع Plaid Portal. يساعدك Plaid على ربط حساباتك المالية بأمان بالتطبيقات والخدمات التي تحبها. باستخدام Plaid Portal، يمكنك عرض التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الاتصالات التي أجريتها من خلال Plaid والتحكم فيها.

الموقع الإلكتروني: my.plaid.com

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