يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من App Store Connect على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتحميل تطبيقاتك وإرسالها وإدارتها بسهولة على App Store باستخدام App Store Connect. تتيح لك مجموعة الأدوات هذه أيضًا عرض تقارير المبيعات، والوصول إلى تحليلات التطبيقات، ودعوة المستخدمين لاختبار تطبيقاتك باستخدام TestFlight، وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: appstoreconnect.apple.com

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