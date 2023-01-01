WebCatalog

App Store Connect

App Store Connect

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الموقع الإلكتروني: appstoreconnect.apple.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من App Store Connect على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتحميل تطبيقاتك وإرسالها وإدارتها بسهولة على App Store باستخدام App Store Connect. تتيح لك مجموعة الأدوات هذه أيضًا عرض تقارير المبيعات، والوصول إلى تحليلات التطبيقات، ودعوة المستخدمين لاختبار تطبيقاتك باستخدام TestFlight، وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: appstoreconnect.apple.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ App Store Connect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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