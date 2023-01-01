WebCatalog
PandaBuy

PandaBuy

pandabuy.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PandaBuy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يساعدك تطبيق Pandabuy على شراء المنتجات من الصين بسهولة. نحن نقدم خدمات الشراء والتخزين والشحن بدون رسوم خدمة، ولدينا ميزات سهلة الاستخدام لإدارة طلباتك وعرض الصور عالية الدقة ومشاركتها بنقرة واحدة بسيطة. لا مزيد من الرسائل المتفجرة، ونحن نشارك بيانات الشحن المباشرة معك، ونعرض وزن المنتج لتقدير شحنتك بشكل أفضل حتى قبل تقديم أي طلبات!

الموقع الإلكتروني: pandabuy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PandaBuy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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