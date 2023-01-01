WebCatalog
Reviews.org

Reviews.org

reviews.org

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

موقع Reviews.org مخصص لمساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات جيدة عند اختيار المنتجات والخدمات المراد شراؤها. نحن نقدم مراجعات صادقة وموضوعية لمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات شائعة الاستخدام. باستخدام مراجعاتنا الجديرة بالثقة، يمكنك أن تكون واثقًا من أنك تتخذ قرار شراء مستنير.

الموقع الإلكتروني: reviews.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Reviews.org. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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