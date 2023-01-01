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Craft.io

Craft.io

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الموقع الإلكتروني: craft.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Craft.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Craft.io هي أداة لإدارة المنتجات تمكن مديري المنتجات من القيام بعملهم بدءًا من التقاط التعليقات والتخطيط واتخاذ القرار ورسم خرائط الطريق والمزيد في أداة واحدة مصممة لهذا الغرض وتتكامل مع الأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا اليوم. يصبح Craft.io نظام تسجيل المنتج: مصدر البيانات الموثوق الذي يدعم قرارات المنتج المهمة تلك مما يسمح لمديري المنتجات بأن يكونوا أكثر ثقة، والتأثير على أصحاب المصلحة، والقيادة بسلطة.

الموقع الإلكتروني: craft.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Craft.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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