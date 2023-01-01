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Craft.io هي أداة لإدارة المنتجات تمكن مديري المنتجات من القيام بعملهم بدءًا من التقاط التعليقات والتخطيط واتخاذ القرار ورسم خرائط الطريق والمزيد في أداة واحدة مصممة لهذا الغرض وتتكامل مع الأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا اليوم. يصبح Craft.io نظام تسجيل المنتج: مصدر البيانات الموثوق الذي يدعم قرارات المنتج المهمة تلك مما يسمح لمديري المنتجات بأن يكونوا أكثر ثقة، والتأثير على أصحاب المصلحة، والقيادة بسلطة.

الموقع الإلكتروني: craft.io

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